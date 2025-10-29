Популярни
  2. ЦСКА
  3. Илиан Илиев: Знаехме, че няма да бъде лесен мач

Илиан Илиев: Знаехме, че няма да бъде лесен мач

  • 29 окт 2025 | 15:36
Атакуващият халф на ЦСКА Илиан Илиев говори след трудния успех на тима с 2:1 над Севлиево в двубой от Sesame Купа на България.

"Знаехме, че няма да бъде лесен мач. Винаги е трудно, когато гостуваш на отбор от Втора лига, защото това за тях е мачът на сезона. Важното е, че победихме и продължаваме напред в турнира.

Днес малко се отпуснахме при 2:0. Треньорът след мача ни каза, че в такива ситуации трябва да сме по-внимателни. Христо Янев всеки ден дава всичко от себе си. Това иска и той от нас.

Ние всеки мач излизаме за победа. Няма значение срещу кой отбор ще играем", заяви Илиев.

