Илиан Илиев: Знаехме, че няма да бъде лесен мач

Атакуващият халф на ЦСКА Илиан Илиев говори след трудния успех на тима с 2:1 над Севлиево в двубой от Sesame Купа на България.

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

"Знаехме, че няма да бъде лесен мач. Винаги е трудно, когато гостуваш на отбор от Втора лига, защото това за тях е мачът на сезона. Важното е, че победихме и продължаваме напред в турнира.



Днес малко се отпуснахме при 2:0. Треньорът след мача ни каза, че в такива ситуации трябва да сме по-внимателни. Христо Янев всеки ден дава всичко от себе си. Това иска и той от нас.

Ние всеки мач излизаме за победа. Няма значение срещу кой отбор ще играем", заяви Илиев.