  ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
ЦСКА ще проведе зимен лагер в Анталия, научи Sportal.bg. "Червените" ще заминат за Турция към средата на януари и ще останат там две седмици, като организацията около подготовката на турската Ривиера се ръководи от спортния директор на клуба Бойко Величков.

За въпросния период отборът на Христо Янев ще изиграе четири контролни мача, като единият съперник на "армейците" ще бъде Корона (Киелце). В полския тим играят двама български национали - Виктор Попов и Владимир Николов.

