Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

Атлетик (Куклен) започна подготовка за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Засега тренировъчния процес протича на клубната база. Търси се обаче терен, където да се провеждат пълноценни занимания, тъй като основния терен на стадиона в Куклен все още е в процес на рехабилитация. В хода на процеса ще се играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

18 януари: Атлетик (Куклен) - Лесичово (Лесичово, Област Пазарджик)

21 януари: Атлетик (Куклен) - Марица (Милево)

24 януари: Атлетик (Куклен) – Ботев U18 (Пловдив)

31 януари, Блицтурнир: Атлетик (Куклен), Родопа (Смолян), Локомотив U18 (Пловдив)

7 февруари: Атлетик (Куклен) - Гигант (Съединение)

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 – фейсбук