ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  8 яну 2026 | 13:35
  • 612
  • 0
Дублиращият отбор на ЦСКА стартира зимната си подготовка, като футболистите на Валентин Илиев преминават задължителните медицински и функционални изследвания. По време на подготвителния период "червените" ще изиграят 5 контролни мача - срещу Миньор Перник (16 или 17 януари), Вихрен (21 януари), Беласица (24 януари), Пирин Благоевград (30 януари) и Струмска слава (6 или 7 февруари).

В периода 19-30 януари "армейците" ще са на лагер в Сандански.

Първенството във Втора лига се подновява през уикенда 14-15 февруари, когато ЦСКА II ще гостува на Вихрен (Сандански).

