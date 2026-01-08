ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

Дублиращият отбор на ЦСКА стартира зимната си подготовка, като футболистите на Валентин Илиев преминават задължителните медицински и функционални изследвания. По време на подготвителния период "червените" ще изиграят 5 контролни мача - срещу Миньор Перник (16 или 17 януари), Вихрен (21 януари), Беласица (24 януари), Пирин Благоевград (30 януари) и Струмска слава (6 или 7 февруари).

В периода 19-30 януари "армейците" ще са на лагер в Сандански.

Първенството във Втора лига се подновява през уикенда 14-15 февруари, когато ЦСКА II ще гостува на Вихрен (Сандански).