Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Ръководството на ЦСКА обяви официално раздялата с досегашния изпълнителен директор на клуба Радослав Златков. Вчера Sportal.bg съобщи първи за промяната в Борисовата градина.

"Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение. Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства. Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор", написаха 31-кратните шампиони.