Бербатов разказа пред света как мутри го отвличат от ЦСКА

Голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на България Димитър Бербатов разказа страховита история от началото на футболната си кариера в ЦСКА, в която е бил отвлечен от гангстери, които са се опитали да го принудят да смени клуба. Случката е известна у нас, но сега легендарният нападател я разказа пред световната публика в подкаста на своя бивш съотборник в Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд - Rio Presents.

"Нямах кола. Така че един мой съотборник след тренировка ми каза: "Ела с мен, трябва да те заведа при един мой приятел. Аз бях малко наивен, разбира се. И може би му се доверих, защото играехме в един и същи отбор. Така че се качих в колата му. Той ме закара до ресторант. На едната маса имаше един мъж сам. А на три други маси имаше едри мъже, хладилници, типични балкански мъже, седнали зад него, просто изглеждаха страшни.

"И човекът, който ме доведе там, каза: "Иди там, седни, ще се видим по-късно". А човекът каза: "Ела тук, седни". Сядам и си мисля: "Какво става? Какво става? Трябва да се обадя на баща ми, трябва да се обадя на баща ми". И човекът започна да говори. Той каза: "Знаеш ли как ме наричат? Значи знаем за теб. Трябва да сменим отбора. Искаме те в нашия отбор. Трябва да те вземем". А аз казах: "Да, но аз играя в ЦСКА. Искам да кажа, харесва ми там". Той отвърна: "Ще разберем това. Не се тревожи". И момчетата седяха там, а аз просто бях, уплашен, разбира се. Така че може би два, три часа седях там и накрая човекът ми позволи да се обадя на баща ми.

"Аз си помислих: "Какво, по дяволите? Ще ме отвлекат тук, а аз не искам да ходя, искам да се прибера вкъщи". А той каза: "Добре, добре. Нека видя какво мога да направя. Ще се обадя на човека". Така че в крайна сметка някой се обади на някого и големите шефове на двата отбора измислиха начин да не се местя, просто да остана там, където съм. И в тази ситуация, на 18 години, виждайки и знаейки как се правеха нещата тогава в България, си помислих: "Това е краят за мен. Може би ще ме бият, или друго, знам ли", разказа бившата звезда на ЦСКА, Байер, Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Монако и ПАОК.