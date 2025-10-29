Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

  • 29 окт 2025 | 07:55
  • 2170
  • 4
ЦСКА гостува на Севлиево в мач от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион “Г.С.Раковски” е с доста ранен начален час - 13:30 и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

“Червените” сега се включват в надпреварата, подобно на всички елитни отбори. Играчите на Христо Янев набират скорост в шампионата, като записаха две поредни победи, а в последния си мач разбиха с 5:1 Берое и сега ще искат да продължат добрата си серия и с мача за Купата.

Домакините от Втора лига пък вече играха двубой от надпреварата, след като в предишния кръг победиха с 4:2 след продължения като гост Черноломец (Попово). В шампионата на втория ни ешелон севлиевци са на 14-о място с десет точки. Тимът в момента е воден от Тодор Колев, след като преди около месец Сашо Ангелов се раздели с отбора.

За ЦСКА все още извън игра е Иван Турицов, който се подготвя на индивидуален режим. С основната група пък вече се готвят Улаус Скаршем и Иван Тасев, които имаха проблеми доскоро, но норвежецът е под сериозна въпросителна. Кевин Додай пък се лекува от вирус, но вероятно ще бъде на линия за срещата. Традиционно в ранните мачове за Купата грандовете дават шанс на част от играчите с по-малко минути през сезона, така че ще бъде любопитно да видим как ще подходи Янев и на какъв състав ще заложи.

При домакините няма кадрови проблеми и всички футболисти ще са на разположение на треньорския щаб. Севлиевци ще се опитат да се възползват от лъкатушенето на "червените" и да хвърлят една от големите бомби в турнира в последните години.

За последно двата тима се срещнаха преди 13 години. Тогава Севлиево носеше името Видима-Раковски, а ЦСКА победи с 1:0 като гост в мач от А Група, като попадението бе дело на Станислав Костов. През миналата година за Купата ЦСКА стигна до финала, където обаче загуби с 0:1 от Лудогорец. Севлиево пък загуби още в междуобластните квалификации на Северозападна България с 0:1 от Левски (Левски)

