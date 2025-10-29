ЦСКА без трима в Севлиево

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Севлиево от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Двубоят започва в 13:30 ч. на стадион "Раковски" в Севлиево. Извън групата остават Иван Турицов, Улаус Скаршем, които са контузени, и Кевин Додай, който е болен.
Групата на ЦСКА за мача в Севлиево:
Вратари: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов
Защитници: 13. Браян Кордоба, 2. Пастор, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня, 17. Анхело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 20. Мартин Стойчев
Халфове: 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето'о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими
Нападатели: 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев, 9. Леандро Годой, 91. Йоан Борносузов