Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА без трима в Севлиево

ЦСКА без трима в Севлиево

  • 29 окт 2025 | 10:05
  • 1905
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Севлиево - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Севлиево от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Двубоят започва в 13:30 ч. на стадион "Раковски" в Севлиево. Извън групата остават Иван Турицов, Улаус Скаршем, които са контузени, и Кевин Додай, който е болен.

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор
ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

Групата на ЦСКА за мача в Севлиево:

Вратари: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов

Защитници: 13. Браян Кордоба, 2. Пастор, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня, 17. Анхело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 20. Мартин Стойчев

Халфове: 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето'о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими

Нападатели: 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев, 9. Леандро Годой, 91. Йоан Борносузов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

  • 29 окт 2025 | 07:55
  • 4428
  • 16
Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

  • 29 окт 2025 | 06:30
  • 8103
  • 20
Душан Косич: Изтощихме се, но продължаваме напред

Душан Косич: Изтощихме се, но продължаваме напред

  • 28 окт 2025 | 21:40
  • 2412
  • 3
Чиликов: Гордея се с футболистите

Чиликов: Гордея се с футболистите

  • 28 окт 2025 | 21:33
  • 2370
  • 3
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 49338
  • 100
Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

  • 28 окт 2025 | 20:18
  • 2138
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

  • 29 окт 2025 | 09:15
  • 3654
  • 0
"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

  • 29 окт 2025 | 09:30
  • 2299
  • 2
Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

  • 29 окт 2025 | 06:30
  • 8103
  • 20
ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

  • 29 окт 2025 | 07:55
  • 4428
  • 16
Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 09:03
  • 4399
  • 1
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
  • 2809
  • 0