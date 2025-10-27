Веласкес с пресконференция преди гостуването на Хебър за Купата

Слушай на живо: Хебър - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 1/16-финалите за Купата на България срещу Хебър. Брифингът ще се проведе в 11:00 часа във вторник, 28 октомври, в залата за пресконференции в Сектор "В" на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката във вторник, 28 октомври, стартира в 16:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Хулио Веласкес определи програмата за седмицата

Двубоят с Хебър е в сряда, 29 октомври, от 16:30 часа на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.