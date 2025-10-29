Популярни
Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

  • 29 окт 2025 | 06:30
Слушай на живо
Слушай на живо: Хебър - Левски

Лидерът в първенство Левски стартира тазгодишното си участие в Sesame Купа на България с гостуване на Хебър (Пазарджик). Двубоят от 1/16-финалите на турнира започва в 16:30 часа на стадион "Георги Бенковски". Тимът на Хулио Веласкес има сериозни амбиции през този сезон и в момента ентусиазмът е много голям сред "сините" привърженици, които мечтаят за трофей. За разлика от други години този път столичани имат и сериозни аргументи да бъдат в такава позиция, след като имат 10 победи от 13 мача в първенство, най-добрата атака и най-добрата защита на този етап в родния елит.

Домакините от Втора лига, които заемат осма позиция в класирането, след като записаха едва четири победи от 12 кръга, ще се опитат да се представят максимално добре срещу 26-кратние шампиони, но всичко друго освен успех за тима от София ще бъде сензация.

Последният сблъсък между двата тима в турнира бе през декември 2023 г., когато  Хебър успя да елиминираха "сините" за Купата с гол в последните секунди, което е и единствената победа на пазарджиклии в надпреварата срещу гранда.

Левски е аут за Купата на България! Юноша на клуба разплака "сините" в последните секунди
В останалите три сблъсъка Левски са постигали победи, но последната от тях е преди 34 години.

"Сините" обаче са рекордьори по спечели купи и имат желание да стигнат максимално далеч през този сезон, след като миналата година Левски отпадна от Черно море във Варна, което бе и първата загуба на Хулио Веласкес в клуба.

Испанецът ще направи промени в състава, но се вижда, че отборът му играе с настроение, като се има предвид, че в последните два мача той направи цели шест промени и въпреки това тимът му постигна две победи. Първо с 3:1 на "Тича" срещу Черно море и после с 3:0 над Добруджа. Той заяви, че ще избера най-добрите 11 и само победата влиза в сметките на тима, защото иска отборът му да се бори за Купата, която липсва във витрината на Левски от 2022 година.

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място
Николай Митов пък сподели, че неговите момчета излизат срещу най-добре играещия тим в България. Той обаче е категоричен, че Хебър се изгражда и е далеч от това да мечтае за нещо голямо в турнира. Със сигурност обаче няма да бъде лесно на "сините".

Митов за Левски: Играем срещу най-добрия отбор в България
 Без изненади в първия ден от Купата на България
