Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Лидерът в първенство Левски стартира тазгодишното си участие в Sesame Купа на България с гостуване на Хебър (Пазарджик). Двубоят от 1/16-финалите на турнира започва в 16:30 часа на стадион "Георги Бенковски". Тимът на Хулио Веласкес има сериозни амбиции през този сезон и в момента ентусиазмът е много голям сред "сините" привърженици, които мечтаят за трофей. За разлика от други години този път столичани имат и сериозни аргументи да бъдат в такава позиция, след като имат 10 победи от 13 мача в първенство, най-добрата атака и най-добрата защита на този етап в родния елит.

Домакините от Втора лига, които заемат осма позиция в класирането, след като записаха едва четири победи от 12 кръга, ще се опитат да се представят максимално добре срещу 26-кратние шампиони, но всичко друго освен успех за тима от София ще бъде сензация.

Последният сблъсък между двата тима в турнира бе през декември 2023 г., когато Хебър успя да елиминираха "сините" за Купата с гол в последните секунди, което е и единствената победа на пазарджиклии в надпреварата срещу гранда.

В останалите три сблъсъка Левски са постигали победи, но последната от тях е преди 34 години.

"Сините" обаче са рекордьори по спечели купи и имат желание да стигнат максимално далеч през този сезон, след като миналата година Левски отпадна от Черно море във Варна, което бе и първата загуба на Хулио Веласкес в клуба.

Испанецът ще направи промени в състава, но се вижда, че отборът му играе с настроение, като се има предвид, че в последните два мача той направи цели шест промени и въпреки това тимът му постигна две победи. Първо с 3:1 на "Тича" срещу Черно море и после с 3:0 над Добруджа. Той заяви, че ще избера най-добрите 11 и само победата влиза в сметките на тима, защото иска отборът му да се бори за Купата, която липсва във витрината на Левски от 2022 година.

Николай Митов пък сподели, че неговите момчета излизат срещу най-добре играещия тим в България. Той обаче е категоричен, че Хебър се изгражда и е далеч от това да мечтае за нещо голямо в турнира. Със сигурност обаче няма да бъде лесно на "сините".

