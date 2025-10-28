Популярни
Засилена полицейска охрана е осигурена за Хебър - Левски

  • 28 окт 2025 | 19:10
Засилена полицейска охрана е осигурена за Хебър - Левски
Слушай на живо: Хебър - Левски

Полицията предприема мерки за охраната на футболната среща между отборите на Хебър и Левски от турнира за Sesame Купата на България, която ще се играе утре в Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Митов за Левски: Играем срещу най-добрия отбор в България
Митов за Левски: Играем срещу най-добрия отбор в България

Ангажирани са сили и средства от всички структурни звена на ОДМВР-Пазарджик от региона, в това число екипи на жандармерия и "Специализирани полицейски сили" от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив и ОДМВР-Пловдив. 

Началото на мача е в 16:30 на стадион "Георги Бенковски".

При влизането зрителите ще преминават през щателна проверка за забранени и опасни предмети, а децата ненавършили 16 години ще бъдат допускани само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация.

Хулио Веласкес определи програмата за седмицата
Хулио Веласкес определи програмата за седмицата

Очаква се касите за продажба на билети да бъдат отворени в 12:00 часа в деня на срещата, а вратите на стадиона ще отворят за зрителите в 14:30 часа.

Предвидени са места за паркиране на феновете на гостите, както и за привържениците на отбора домакин, за да не се създават предпоставки за инциденти или затруднения при придвижване по улиците в близост до спортното съоръжение.

