  3. Дарко Тасевски за Казанската афера: Мутри ни посрещнаха на летището в Москва

  • 27 окт 2025 | 10:52
  • 773
  • 0
Бившият футболист на Левски и настоящ помощник треньор Дарко Тасевски разкри любопитни подробности от първо лице за "Казанската афера", която разтърси българския футбол през 2009 година. Той гостува в подкаста "Код Спорт", където за първи път разказа какво са преживели заедно с Живко Миланов, Юсеф Рабех и Зе Соарес през 2009 година, когато бяха пратени в Русия за предполагаем трансфер в Рубин Казан точно преди дербито с ЦСКА.

Бившият национал на Северна Македония обясни как са били посрещнати на летището с джипове от хора, носещи джапанки, вместо официална екипировка, а след това са пратени и на мними медицински прегледи.

А как футболистите са разбрали за измамата, защо приятелството му с Георги Иванов е започнало с псувни, какво са преживели със семейството му в Израел и какво е мнението му за скандала със Светльо Вуцов в националния отбор – гледайте в целия епизод.

