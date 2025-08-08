Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

Динамо (Букурещ) се възползва от импулса след драматичната победа над ФКСБ с 4:3 в голямото дерби на румънския футбол и днес постигна нов успех. "Червените кучета" спечелиха с 1:0 срещу новака Металглобус (Букурещ) и вече са на 5-о място в класирането с актив от 8 точки.

Георги Миланов за пореден път остана на пейката за Динамо. Бившият български национал се появи чак в 81-вата минута на мястото на Александру Муси.

Попадението за отбора на Желко Копич вкара Каталин Кърджан в 14-тата минута. Халфът на Динамо, който е продукт на академията на Арсенал, се разписа след удар извън наказателното поле и рикошет в противников футболист. В началото на второто полувреме Металглобус изравни, но попадението беше отменено заради нарушение в хода на атаката.

Новакът в румънската Суперлига още няма победа и с актив от 1 точка е в дъното на класирането.