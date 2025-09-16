Трета поредна победа и трето място за Миланов и Динамо (Б)

Популярни
  • 16 сеп 2025 | 02:32
Динамо (Букурещ) затвърди доброто си представяне от началото на сезона в румънското първенство с разгромен успех като гост на Петролул - 3:0. Георги Миланов беше титуляр за "кучетата" и остана на терена до 69-ата минута, когато отстъпи мястото си на Хараламбос Кириаку. Динамо излезе на 3-то място в класирането с 18 точки.

Отборът на Желко Копич показа завидна ефективност, а домакините не се възползваха от шансовете си пред вратата на Александру Рошка и остават само с една победа през кампанията, като заемат 14-то място в таблицата с 6 точки. След двубоя феновете на тима от Плоещ поискаха остаката на старши треньора Ливиу Чоботариу.

Много силен мач за Динамо направи Каталин Кърджан. 22-годишният юноша на Арсенал откри резултата в 44-тата минута, след като получи пас от Алесандру Муси, озова се очи в очи с вратаря Щефан Крел и го преодоля. В 60-ата минута шотландецът Даниел Армстронг вкара второ попадение за гостите, а точка на спора сложи резервата Максим Сивис в добавеното време.

В друг мач снощи Херманщат загуби с 0:2 у дома от новака Униреа (Слобозия). За домакините като резерва на почивката се появи Антони Иванов. неговият отбор е 13-ти в подреждането със 7 точки.

