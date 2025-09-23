Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  3. Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

  • 23 сеп 2025 | 00:20
  • 324
  • 0
Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

Българският национал Георги Миланов отбеляза гол за Динамо (Букурещ) при равенството 1:1 срещу Фарул (Констанца) в мач от 10-ия кръг на румънското първенство. "Червените кучета" събраха 19 точки, колкото има и Ботошани, и заемат трето място в класирането, а лидер е Университатя (Крайова) с 23.

Начело на гостите бе добре познатият у нас Янис Зику – бивш нападател на ЦСКА. Неговият тим е 8-и в подреждането с актив от 14 точки.

Миланов откри резултата още в 8-ата минута, след като се разписа с глава. Даниел Армстронг центрира от корнер, а родният халф засече топката на близката греда и я заби неспасяемо във вратата, пазена от Александру Бузбуки.

Динамо беше по-добрият отбор на терена до почивката, но след нея ролите се размениха. Фарул взе инициативата и закономерно изравни. Това се случи в 64-тата минута, когато Рамальо се оказа непокрит в наказателното поле и отблизо не остави шансове на Дейвис Епаси.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 02:20
  • 2619
  • 0
Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

  • 22 сеп 2025 | 01:55
  • 2303
  • 0
Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

  • 22 сеп 2025 | 01:32
  • 1798
  • 0
Късен гол спря отбора на Пламен Андреев

Късен гол спря отбора на Пламен Андреев

  • 22 сеп 2025 | 00:02
  • 2498
  • 1
Дебрецен спря възхода на Кишварда, Тонислав Йорданов пак не получи шанс

Дебрецен спря възхода на Кишварда, Тонислав Йорданов пак не получи шанс

  • 21 сеп 2025 | 23:45
  • 1691
  • 0
Алекс Колев блесна с два гола в Китай

Алекс Колев блесна с два гола в Китай

  • 21 сеп 2025 | 22:35
  • 3290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

  • 22 сеп 2025 | 22:27
  • 147272
  • 292
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 6317
  • 18
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 76812
  • 125
Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

  • 22 сеп 2025 | 22:48
  • 13189
  • 23
Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

  • 22 сеп 2025 | 22:55
  • 5459
  • 6
Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

  • 22 сеп 2025 | 23:43
  • 1725
  • 2