Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

Българският национал Георги Миланов отбеляза гол за Динамо (Букурещ) при равенството 1:1 срещу Фарул (Констанца) в мач от 10-ия кръг на румънското първенство. "Червените кучета" събраха 19 точки, колкото има и Ботошани, и заемат трето място в класирането, а лидер е Университатя (Крайова) с 23.



Начело на гостите бе добре познатият у нас Янис Зику – бивш нападател на ЦСКА. Неговият тим е 8-и в подреждането с актив от 14 точки.

Миланов откри резултата още в 8-ата минута, след като се разписа с глава. Даниел Армстронг центрира от корнер, а родният халф засече топката на близката греда и я заби неспасяемо във вратата, пазена от Александру Бузбуки.

Динамо беше по-добрият отбор на терена до почивката, но след нея ролите се размениха. Фарул взе инициативата и закономерно изравни. Това се случи в 64-тата минута, когато Рамальо се оказа непокрит в наказателното поле и отблизо не остави шансове на Дейвис Епаси.