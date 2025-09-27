Популярни
Георги Миланов и Динамо (Б) не се дадоха на водача в Румъния

  • 27 сеп 2025 | 02:32
  • 1631
  • 0
Георги Миланов и Динамо (Б) не се дадоха на водача в Румъния

Георги Миланов, който изненадващо не попадна сред избраниците на новия селекционер на България Александър Димитров, помогна на Динамо (Букурещ) да стигне до равенство 2:2 при гостуването си на лидера в румънското първенство Университатя (Крайова).

Мачът беше от 11-тия кръг на местния шампионат. Българският халф остана резерва заради лек проблем през седмицата, но се появи в игра в 57-ата минута, заменяйки Юлиус Маргинян. Тогава резултатът беше 2:1 в полза на домакините, които до този момент бяха обърнали мача.

В 17-ата минута Алесандро Муси даде аванс на "червените кучета", а три минути по-късно Телеш изравни. В началото на второто полувреме Юрай Бадел отново изведе Университатя напред. Крайният резултат бе оформен от Александру Поп в 90-ата минута, а в 65-ата "студентите" останаха с човек по-малко след изгонването на Никушор Банку.

Университатя остава начело във временното класиране с 24 точки, докато Динамо е трети с 20 точки и вече седем мача без загуба.

В друга среща в петък Херманщат отстъпи у дома на Арджеш с 0:1. Антони Иванов игра цял мач за тима от Сибиу, който се намира на 11-то място в подреждането с 10 точки.

Попадението за гостите от Питещ отбеляза Кайо Ферейра в 65-ата минута. С успеха Арджеш се изкачи на втората позиция, на 2 точки зад водача Университатя (Крайова).

