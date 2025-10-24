Бруно Фернандеш: Юнайтед щеше да ме пусне, ако бях поискал да си тръгна

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш потвърди, че клубът е бил готов да го продаде на Ал-Хилал миналото лято, ако той беше приел офертата. Португалецът утре може да изиграе своя мач номер 300 за "червените дяволи", ако е в състава за мача с Брайтън.
"Имах разговори с Ал-Хилал, всичко го знаят. Имаше и други клубове, които опитаха след Ал-Хилал, но отговорът ми не се промени. От Саудитска Арабия и Европа. Имаше разговори, но единствената конкретна оферта беше от Саудитска Арабия. Мениджърът говори с мен. Каза ми, че все още съм част от проекта, че иска да остана. Клубът каза същото", разказа Бруно Фернандеш.
"Винага съм казвал, че ако клубът ми беше казал: Бруно, искаме да вземем парите, ти си на 30 години. Не мислим, че можеш да бъде част от бъдещия проект. Или нещо подобно. Аз щях да търся най-доброто решение за себе си и семейството ми. Щях да напусна. Случаят не беше такъв", допълни той.
Играчът разкри, че освен с Аморим е говорил с изпълнителния директор Омар Берада и директоръ Джейсън Уилкокс преди д авземе решение. Бруно е провел разговор и с Кристиано Роналдо, който играе в Ал-Насър. Фернандеш има договор с Ман Юнайтед до 2027 г. и опция за удължаването му за още една година. В контракта има и клауза за разтгроване за клубове извън Англия, която е в размер на 65 милиона евро. Той обаче не мисли за напускане.
"Винаги съм казвал, че се чувствам добре тук. Искам да сбъдна мечтите си. Не мога да говоря от името на клуба. Много хора говорят, че имам договорка да си тръгна следващия сезон. Ако клубът има подобно споразумение, то не е с мен. Аз не съм говорил с никого. Агентът ми знае как работя. Ако иска да говори с мен, това ще бъде след Световното първенство", сподели Бруно.
"Семейството ми се чувства много добре тук. Децата ми обичат да ходят на училище. Те обичат живота ни тук, въпреки времето. Къщата ни тук се чувства повече дом от тази, в която бяхме в Португалия. Първото нещо, което каза жена ми беше: Постигнал ли си всичко, което искаше, в клуба? Тя знае, че не съм", каза още португалецът.
"Разбира се, че искам хората да говорят хубави неща за мен. Ще излъжа, ако кажа, че не е така. Но искам отборни успехи. Това липсва в моето време в Юнайтед. Не успях да донеса успехите, които клубът искаше и който аз си представях, когато пристигнах. Индивидуалното ми представяне ще ме постави на някакво място, но това не е мястото, което искам. Искам да печеля трофеи. Искам да бъда признат за много неща, които съм направил за клуба, а не за индивидуалните ми постижения", допълни Фернандеш.