Бруно Фернандеш: Юнайтед щеше да ме пусне, ако бях поискал да си тръгна

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш потвърди, че клубът е бил готов да го продаде на Ал-Хилал миналото лято, ако той беше приел офертата. Португалецът утре може да изиграе своя мач номер 300 за "червените дяволи", ако е в състава за мача с Брайтън.

"Имах разговори с Ал-Хилал, всичко го знаят. Имаше и други клубове, които опитаха след Ал-Хилал, но отговорът ми не се промени. От Саудитска Арабия и Европа. Имаше разговори, но единствената конкретна оферта беше от Саудитска Арабия. Мениджърът говори с мен. Каза ми, че все още съм част от проекта, че иска да остана. Клубът каза същото", разказа Бруно Фернандеш.

🗣️ Bruno Fernandes to @MailSport on turning down Saudi Arabia over the summer after speaking with his wife, Ana.



"The first thing she said was, "Have you achieved everything you wanted to achieve at the club?" She knows that I haven't.



"I don’t think they were very happy for me… pic.twitter.com/595ea3uJJZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 24, 2025

"Винага съм казвал, че ако клубът ми беше казал: Бруно, искаме да вземем парите, ти си на 30 години. Не мислим, че можеш да бъде част от бъдещия проект. Или нещо подобно. Аз щях да търся най-доброто решение за себе си и семейството ми. Щях да напусна. Случаят не беше такъв", допълни той.

Играчът разкри, че освен с Аморим е говорил с изпълнителния директор Омар Берада и директоръ Джейсън Уилкокс преди д авземе решение. Бруно е провел разговор и с Кристиано Роналдо, който играе в Ал-Насър. Фернандеш има договор с Ман Юнайтед до 2027 г. и опция за удължаването му за още една година. В контракта има и клауза за разтгроване за клубове извън Англия, която е в размер на 65 милиона евро. Той обаче не мисли за напускане.

🚨🎙️ | Bruno Fernandes: "It's not always the best player in the world who wins the Ballon d'Or, but the one who has had the best season.



“I want people to speak well of me, I'd be lying if I said otherwise, but I want collective success, because that will also be of great… pic.twitter.com/LgrNYwhv1i — Big light 😎✊🏾 (@Driplikewealth) October 24, 2025

"Винаги съм казвал, че се чувствам добре тук. Искам да сбъдна мечтите си. Не мога да говоря от името на клуба. Много хора говорят, че имам договорка да си тръгна следващия сезон. Ако клубът има подобно споразумение, то не е с мен. Аз не съм говорил с никого. Агентът ми знае как работя. Ако иска да говори с мен, това ще бъде след Световното първенство", сподели Бруно.

"Семейството ми се чувства много добре тук. Децата ми обичат да ходят на училище. Те обичат живота ни тук, въпреки времето. Къщата ни тук се чувства повече дом от тази, в която бяхме в Португалия. Първото нещо, което каза жена ми беше: Постигнал ли си всичко, което искаше, в клуба? Тя знае, че не съм", каза още португалецът.

🚨❤️ Bruno Fernandes: “My aim is to win the Premier League and Champions League at Manchester United”.



“I haven't been able to give the success that this club wants and deserves, and also the success that I wanted in my head when I signed for United… so my mission is clear”.… pic.twitter.com/Z2fd0tV5WG — Ashish_Dube (@dube_ashis68150) October 24, 2025

"Разбира се, че искам хората да говорят хубави неща за мен. Ще излъжа, ако кажа, че не е така. Но искам отборни успехи. Това липсва в моето време в Юнайтед. Не успях да донеса успехите, които клубът искаше и който аз си представях, когато пристигнах. Индивидуалното ми представяне ще ме постави на някакво място, но това не е мястото, което искам. Искам да печеля трофеи. Искам да бъда признат за много неща, които съм направил за клуба, а не за индивидуалните ми постижения", допълни Фернандеш.