  3. Легендите Шиърър и Линекер впечатлени от Манчестър Юнайтед

Легендите Шиърър и Линекер впечатлени от Манчестър Юнайтед

  • 27 окт 2025 | 11:28
  • 1927
  • 0

Легендите на английския футбол Алън Шиърър, Гари Линекер, както и Майка Ричардс засипаха с похвали нападателите на Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо и Матеус Куня след победата с 4:2 над Брайтън в събота. Това бе трети пореден успех за тима под ръководството на Рубен Аморим, след победите над Съндърланд и Ливърпул преди това.

В подкаста The Rest is Football Шиърър и Ричардс отдават заслуженото на двамата за влиянието им в отбора.

„На Юнайтед трябва да му се признае постигнатото - каза Шиърър. След резултата им миналия уикенд — можеш да си представиш, ако биеш на „Анфийлд“, а после не спечелиш у дома, всички какво биха казали. Това е голяма победа за тях.”

Мбемо вкара два гола. Всички в тима бяха под напрежение в последните минути, но после той отбеляза отново и всичко приключи. Този резултат, заедно със серията, в която се намират, ще даде на всички увереност и вяра, че системата на Аморим може да проработи. Да видим — добър резултат, но нека видим как ще изглеждат след месец. Засега — браво на тях”, каза още бившият голаджия на Нюкасъл.

Майка Ричардс добави: “Това, от което Манчестър Юнайтед се нуждаеше, ако ще играе по тази система, е смелост. Люк Шоу беше много смел в начина, по който се включваше и от това дойде голът. Ако погледнете позиционирането на Куня — той покриваше зоната в халфовата линия. Системата може да работи, просто досега не я изпълняваха правилно или нямаха точните играчи. За пръв път съм убеден, че всички знаят ролите си. Съгласен съм с Алън — сега предизвикателството е постоянството. Мбемо — ако му дадеш време и пространство, ще те накаже. Изигра страхотен мач.“

Гари Линекер допълни: “Мбемо е наистина добър. Разбира се, винаги има въпросителна — когато някой, който е бил постоянен и успешен в клуб като Брентфорд, с цялото ми уважение, премине в един от гигантите на световния футбол — дали ще издържи напрежението. Очевидно той може. Изобщо не му личи напрежение. Същото бих казал и за Куня. Той вече има опит от Атлетико Мадрид, един от големите клубове в Испания, но Манчестър Юнайтед е нещо малко по-различно.“

Шиърър се включи пак: “И нека не забравяме — те отидоха там в най-трудния възможен момент. Не е като да се присъединяваш към отбор, който печели и играе с лекота. Те влязоха в клуб, който преминава през тежък, бурен период — и точно тогава да се представиш така, е впечатляващо. Куня се справя наистина добре.“

