Аморим: Понякога е много трудно да се събудят добри емоции в нашия клуб

  • 26 окт 2025 | 03:13
  • 571
  • 0

Рубен Аморим коментира победата на водения от него Манчестър Юнайтед с 4:2 срещу тима на Брайтън в срещата от 9-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Чувството е хубаво. Три точки у дома. Играхме добре, но накрая пострадахме – до известна степен вината беше наша”, започна Аморим.

Успехът бе от изключително значение за самия мениджър, който за първи път, откакто пое “червените дяволи” през миналата есен прави последователни победи.

“Нашите играчи направиха всичко по силите си. Бяха пъргави, играеха с топката и я избиваха, когато беше необходимо. Добър мач”, каза Аморим.

Успехът изкачи Юнайтед на 4-ото място и към момента отборът изглежда реален конкурент за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, което не се беше случвало от доста време.

“Брайтън е талантлив отбор, който работи добре с топката. Те се възползваха от инерцията, която набраха в края, и поеха контрола над играта, но ние се учим да реагираме на лоши моменти. Направихме го отново днес. След третия гол шумът на стадиона стана необичаен. Чух този звук за първи път, усетих тази атмосфера. Хубав момент”, каза още Аморим.

Сега тепърва трудното предстои за 20-кратните английски шампиони, като наставникът им коментира ситуацията, в която трябва да задържат добрата си форма.

“Днес трябва да се насладим на победата, но утре трябва да се подготвим за следващия мач. Като погледнем таблицата, една седмица може да промени всичко. Понякога е много трудно да се събудят добри емоции в нашия клуб, така че трябва да се страхуваме от обрат на лоши резултати. Можеш да имаш целия талант на света, но ако не се състезаваш в тази лига, нямаш шанс”, уточни Аморим.

