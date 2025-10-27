Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Дел Пиеро смята, че уволнението на Тудор няма да спечели Скудетото на Ювентус

Дел Пиеро смята, че уволнението на Тудор няма да спечели Скудетото на Ювентус

  • 27 окт 2025 | 03:16
  • 454
  • 0

Алесандро Дел Пиеро настоява, че Игор Тудор не е големият проблем на Ювентус и, че неговата смяна няма да доведе до спечелването на Скудетото. Това каза легендата на италианския футбол от близкото минало в коментара си за "старата госпожа", която изпанда в тежка криза след трите поредни поражения срещу Комо (0:2), Реал Мадрид (0:1) и Лацио (0:1), като не са отбелязали гол от 394 минути. Това е най-дългата им серия без победа във всички турнири от 2009 г. насам.

Лацио задълбочи още повече кризата в Ювентус
Лацио задълбочи още повече кризата в Ювентус

„Не бих казал, че объркване е точната дума. Отборът беше жив и не заслужаваше да загуби тази вечер, може би равенството щеше да е справедлив резултат. Те не играха зле и срещу Мадрид. Проблемът беше представянето срещу Комо“, заяви Дел Пиеро в пред на Sky Sport Italia.

Тудор: Винаги нещо ни липсва
Тудор: Винаги нещо ни липсва

Друг проблем, за който легендата не обвинява пряко Тудор, е липсата на ядро в отбора.

Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве
Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве

„Той все още няма титулярна единайсеторка, но не защото не иска да я намери, а защото, с изключение на няколко играчи, останалите се борят да покажат постоянство в изявите си. Ако погледнете най-добрите отбори в Италия и Европа, те горе-долу всички имат редовен състав, който ще започва големите мачове“, добави Дел Пиеро.

