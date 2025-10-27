Популярни
Ювентус вече преговаря със Спалети, Манчини е вариант "Б"

Представители на Ювентус вече преговарят с Лучано Спалети за възможността бившият национален селекционер на Италия да поеме “бианконерите”. По-рано днес ръководството на гранда от Торино уволни Игор Тудор след осем поредни мача без победа. Временно хърватинът ще бъде заместен от Масимо Брамбила, който досега водеше Ювентус Некст Джен.

Според Джанлука Ди Марцио първи избор на ръководството на Ювентус за постоянен треньор е Лучано Спалети. Вариант “Б” е Роберто Манчини, а следващата възможност е Рафаеле Паладино.

Твърди се, че Спалети иска договор за година и половина, но може да се съгласи и на вариант за споразумение до края на сезона с опция за удължаването му с допълнителна година.

Спалети, който през 2023 година изведе Наполи до шампионската титла, бе освободен от поста на национален селекционер на Италия през юни.

