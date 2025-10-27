Популярни
Тудор вече не е треньор на Ювентус, ясно е кой ще го замести

  • 27 окт 2025 | 13:35
  • 5649
  • 3

Ювентус официално уволни Игор Тудор. На поста ще го замести Масимо Брамбила, който досега водеше Ювентус Некст Джен. Той ще бъде временно решение, докато бъде намерен друг постоянен наставник, като ще изведе тима в мача с Удинезе след два дни.

Решението идва логично на фона на резултатите на Ювентус. “Бианконерите” нямат победа в осем поредни мача, а само за седмица записаха три последователни поражения - от Комо, Реал Мадрид и Лацио. Отборът освен това не успя да отбележи гол в последните си четири двубоя.

Заедно с Тудор си тръгва и целият му щаб - Иван Яворчич, Томислав Рогич и Рикардо Рагначи.

За поста са спрягани Роберто Манчини, Лучано Спалети и Рафаеле Паладино. Според Джанлука Ди Марцио фаворит е Спалети, който бе освободен от поста на национален селекционер на Италия през юни.

Тудор замени Тиаго Мота през март 2025 година. Двамата подписаха договори с клуба до лятото на 2027 година. Хърватинът води отбора в 24 мача във всички турнири, в които записа десет победи, осем равенства и шест загуби.

