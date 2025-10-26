Съставите на Лацио и Ювентус, изненада в единайсеторката на гостите

Популярни
  • 26 окт 2025 | 20:58
Тази вечер е дербито между Лацио и Ювентус от 8-ия кръг на Серия "А". Двата тима се изправят на "Олимпико" в Рим в мач, който е доста важен за всеки от тях. Домакините започнаха сезона неубедително и се намират в долната половина на таблицата, така че имат спешна ужда от три точки. Гостите пък са в серия от 7 поредни мача без успех във всички турнири и 4 в първенството. Затова нов провал няма да бъде приет добре нито от тифозите, нито от ръководството, а и ще отдалечи тима от лидерите в класирането.

Маурицио Сари е избрал да започне мача с Матия Дзакани, Булае Диа и Густав Исаксен в атака. В средата на терена ще си партнират Матео Гендузии, Данило Каталди и Тома Башич.

Изненадата в състава на Игор Тудор е отсъствието на младата звезда Кенан Йълдъз. Причината за това е промяна в схемата на игра на 3-5-2, като в атака започват Душан Влахович и Джонатан Дейвид. В средата ще действат Мануел Локатели, Тюн Копмайнерс и Уестън Маккени, а Андреа Камбиазо и Франсиско Консейсао ще бъдат двамата халф-бекове.

ЛАЦИО: Проведел, Хисай, Хила, Романьоли, Марушич, Башич, Каталди, Гендузи, Дзакани, Диа, Исаксон

ЮВЕНТУС: Перин, Калюлю, Гати, Кели, Камбиазо, Маккени, Локатели, Копмайнерс, Консейсао, Давид, Влахович

