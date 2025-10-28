Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

  • 28 окт 2025 | 14:28
  • 1233
  • 0
Лучано Спалети направи първи коментар относно информациите, че е фаворит №1 за треньорския пост в Ювентус. Според информациите в Италия днес бившият национален селекционер ще се срещне с Дамиен Комоли, за да уточнят двете страни подробностите. Спалети по стечение на обстоятелствата пък днес имаше предвидена медийна изява, свързана с представянето на реклама, в която треньорът участва заедно с Франческо Тоти.

Шеф на Ювентус се среща днес със Спалети, Буфон го смята за най-подходящ нов треньор
"Ако трябва да говоря за Юве, бих казал нещо за Игор Тудор. И това са само хубави неща. Това е истински мъж, сериозен човек с ценности, който работи със страст. Който и да го замести, ще има късмет, защото ще намери един добре трениран тим.

Дали Юве може да спечели титлата? Аз съм най неподходящият играч, който може да говори за това. Ювентус е велик клуб с голяма история", заяви Спалети.

Относно своето бъдеще бившият треньор на Наполи заяви: "Добре съм, имам амбицията да се върна. Чакам спокойно това, което ми предстои".

Снимки: Gettyimages

