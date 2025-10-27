Тудор: Винаги нещо ни липсва

Игор Тудор бе критичен спрямо Андреа Камбиасо и Джонатан Дейвид след загубата с 0:1 на Ювентус от Лацио. Дейвид започна за първи път като титуляр редом до Душан Влахович, но именно негово лошо връщане на топката с глава доведе до гола на Лацио. Той подари топката на Данило Каталди, който асистира на Тома Башич за удар извън наказателното поле.

„Костич загряваше, защото видях, че Камбиазо не се справя добре, но като цяло отборът имаше правилната нагласа от самото начало, като изключим грешката на Джони и този гол. Това е лош и труден момент, трябва да останем единни и да работим заедно. Има разочарование, защото мисля, че подготвихме мача по правилния начин, но винаги нещо ни липсва. Стигаме до наказателното поле, но не вкарваме топката в мрежата. Също така постоянно си повтаряме да не правим грешки, но винаги има по някоя грешка и губим мачове. Чувстваме се ужасно, но трябва да се държим заедно“, заяви Тудор.

Лацио задълбочи още повече кризата в Ювентус

Най-големият им проблем изглежда ясен, тъй като това беше четвърти пореден мач за Ювентус без отбелязан гол – нещо, което не се беше случвало от март 1991 г. под ръководството на легендарния провал на Джиджи Майфреди.

„Опитахме с двама нападатели от самото начало, след това с четирима атакуващи играчи, опитахме всичко, но определено нещо ни липсва в предни позиции“, призна Тудор.

„Бианконерите“ вече са без победа в осем официални мача, като записаха пет поредни равенства, последвани от три последователни загуби от Комо, Реал Мадрид и Лацио. Това е най-дългата им негативна серия от май 2009 г.

„Всички носим отговорност. Трябва да се опитаме да се справим по-добре и да останем единни. Имаме нов мач след няколко дни и мисля, че една победа ще ни върне в правилния път. Проблем е, ако ни трябват четирима нападатели, за да вкараме, и десет халфа, когато се защитаваме. Проблем е, ако някой винаги прави грешка.“

Igor Tudor was critical of Andrea Cambiaso and Jonathan David after Juventus suffered a third straight defeat to Lazio, but insisted he ‘doesn’t care about my future.’#Juventus #LazioJuve #SerieA #LazioJuventus #SerieAEnilive #Calcio #CANMNT pic.twitter.com/imojVxNDMA — Football Italia (@footballitalia) October 26, 2025

Тудор се опита да промени нещата днес с Влахович и Дейвид заедно, плюс Франсиско Консейсао по крилото, а на полувремето добави и Кенан Йълдъз.

„Това беше решение, защото Кенан имаше нужда от почивка. Джони и Душан имат головете в кръвта си, но ние центрираме и в последната третина от терена някой трябва да вкара топката в мрежата, иначе нищо не се случва и те наказват за всяка малка грешка в защита.“

Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве

Камбиазо размени позицията си с Уестън Маккени след 25-ата минута, като американецът зае ролята на атакуващ халф-бек.

„Видях, че Андреа се затруднява с Исаксен, а в атака искахме той да покрива цялото крило, но не ми хареса начинът, по който Андреа интерпретираше ролята. Маккени може да покрие крилото, а Андреа може да бъде „мецала“, затова ги размених.“

От Ювентус многократно заявиха, че подкрепят Тудор, но колко дълго може треньорът реално да продължи с толкова слаби резултати, особено след като те изглежда се влошават, а не подобряват?

„Хората постоянно ме питат дали се чувствам сигурен или притеснен, но аз не мисля за себе си. Не ме интересува бъдещето ми. Това, което ме интересува, е да правя каквото мога, да съм наясно с всички проблеми и да се опитвам да подобря нещата. Моето бъдеще е от нулев интерес“, завърши Тудор.