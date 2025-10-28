Популярни
  Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

  • 28 окт 2025 | 13:46
  • 407
  • 0
Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е спокоен за дългосрочното бъдеще на Мики ван де Вен. Централният защитник отбеляза 2 гола при победата с 3:0 над Евертън в неделя, с което увеличи броя на попаденията си за сезона до 5 в 13 мача. Ван де Вен се представя на ниво в отсъствието на капитана Кристиан Ромеро, който подписа нов договор през август. Родриго Бентанкур също прие новите условия, докато лондончани се опитват да запазят основната група играчи, които осигуриха триумфа в турнира Лига Европа през май след победа на финала над Манчестър Юнайтед с 1:0.

Тотнъм ще се опита да се задържи на пътя към още трофеи в сряда, когато гостува на носителя на Купата на Лигата Нюкасъл, където Ван де Вен отново може да поведе отбора, предвид продължаващото отсъствие на Ромеро с проблем с аддукторния мускул.

И въпреки спекулациите, че Реал Мадрид следи нидерландския защитник, Франк е спокоен за бъдещето на 24-годишния футболист, който се присъедини към клуба с шестгодишен договор през 2023 година.

„Да, много съм доволен от Мики. Мисля, че той е брилянтен за клуба, откакто подписа, и е направил някои стъпки напред този сезон. Всъщност дори работи по-усърдно. Все още е много добър с топката, добави головете и главно тези с глава, от което съм много доволен. Той е заплаха при статични положения. Характерът и лидерските му качества също се развиват и доколкото знам, имаме добър договор с него, но определено виждам играч с голямо бъдеще в клуба.

Мисля, че е щастлив тук, това е много важно и ние сме доволни от него, така че нека видим какво ще се случи в бъдеще. Най-важното е, че изглежда наистина се наслаждава на футбола си, наистина се наслаждава на времето си тук, аз съм много доволен от него, всички са наистина щастливи, така че това е добър знак“, заяви Томас Франк.

