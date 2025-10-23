Монако ни надигра, призна Томас Франк

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк призна, че е разочарован от представянето на своя отбор през второто полувреме при нулевото равенство срещу Монако в Шампионската лига.

„Определено се учим в мачовете от най-силния клубен турнир, особено при гостувания на отбори като Монако. Казах го и преди мача и не ме изненадва, че днес съперникът показа високо ниво“, заяви Франк.

Блестящ Викарио донесе точка на Тотнъм в Монако

„Първото полувреме беше сравнително равностойно, но през втората част домакините бяха по-добри от нас и не видяхме нивото на представяне, което искахме. Не играхме с нужния интензитет, което е най-важното. Освен това, допуснахме твърде много индивидуални грешки и неточни подавания. Понякога това се случва и днес не се справихме", констатира наставникът на английския тим.

„Това е в пълен контраст с последния ни мач срещу Астън Вила, когато играхме с добър интензитет и на практика не дадохме никакви шансове на съперника, а Викарио нямаше нито едно спасяване. Днес се наложи той да ни спасява девет пъти. Разбира се, бихме искали да се защитаваме по-добре, но понякога имаш нужда от вратаря си и Викарио беше фантастичен", каза още Томас Франк.

Снимки: Imago