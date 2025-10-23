Популярни
  Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

Наставникът на Монако Себастиен Поконьоли беше много горд от представянето на тима в мача срещу Тотнъм, но призна, че съжалява за многото пропуски пред вратата на "шпорите". Монако още няма победа в Шампионската лига и се намира в долната половина на таблицата.

"За мен беше важно да разбера как реагират играчите след такъв мач. Някои изпитваха съжаление и леко разочарование заради огромните усилия, които положиха на терена. Други изразиха гордост от страхотното си представяне и осъзнаваха, че трябва да го използват, за да напредват. Така че чувството беше смесено, каквото беше и при мен. Да изиграеш мач на такова ниво срещу много добър противник, да имаш такъв контрол и да създадеш толкова много положения, като същевременно запазиш суха мрежа – жалко е, че не взехме трите точки, които биха били повече от заслужени", сподели Поконьоли.

Блестящ Викарио донесе точка на Тотнъм в Монако
"Сухата мрежа е много по-трудна за постигане от отбелязването на гол, защото изисква колективен дух. В атака бяхме опасни с игра между линиите или по фланговете, при преходи и чрез контрапреса. Това е задоволително и трябва да го използваме в следващите мачове", продължи белгийският специалист.

"Вратарят на Тотнъм е играч на мача, което говори много. Той наистина направи няколко великолепни спасявания. Не трябва да забравяме, че разходът на енергия в моя стил на игра е огромен, което може да обясни липсата на свежест и концентрация във важните моменти. Това ще дойде естествено с продължаване на работата", каза още Поконьоли.

Снимки: Imago

