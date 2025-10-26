Три удара с глава изкачиха Тотнъм на третото място

Тотнъм постигна победа с 3:0 при гостуването си на Евертън. Резултатът не отразява точно случилото се на терена, защото "шпорите" трябваше много да се трудят и стигнаха до успех след труден мач. И трите попадения в мача паднаха след удар с глава. Мики Ван де Вен се разписа на два пъти през първото полувреме след ъглови удари, а резервата Папе Сар вкара малко преди края.

Тотнъм е най-добрият гост от началото на сезона в Премиър Лийг. Лондончани са спечелили 13 точки в първите си пет гостувания. След днешния успех те се изкачиха на трето място в класирането, като изостават на пет точки от лидера Арсенал.

Tottenham Hotspur end a run of six games without a win away at Everton with a comfortable win at the Hill Dickinson Stadium.



Two goals from Micky van de Ven and a late Pape Matar Sarr header move Thomas Frank's side into third.



Spurs have now won 13 points on the road this… pic.twitter.com/zIUhJHU4ed — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 26, 2025

Евертън можеше да поведе още в третата минута. Ндиайе проби отдясно и центрира, Бето не успя да засече, но топката отиде при Грийлиш, който стреля силно, а Поро блокира на голлинията. Гостите също стигнаха до опасна ситуация в първите минути. Бентанкур навлезе в наказателното поле, получи разбъркване и няколко рикошета, но защитниците на "карамелите" успяха да изчистят.

След вихреното начало срещата се поуспокои. Домакините имаха добър период, но именно след него падна първия гол в мача и той бе в тяхната врата. В 19-ата минута след ъглов удар Бентанкур отклони топката и Ван де Вен с глава я прати в мрежата. Това бе първият корнер за "шпорите" в мача и първият им точен удар.

90 minutes ✅

Two goals ✅

Clean sheet ✅

Three bonus points ✅

10 defensive contributions ✅



You’re welcome @OfficialFPL owners 😘 pic.twitter.com/LNVERwiWik — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 26, 2025

Тимът на Дейвид Мойс опита да отговори и Викарио отрази удар от дистанция на Гарнър. При последвалия ъглов удар се стигна до гол на Джейк О'Брайън. Попадението обаче бе отменено, а решението бе, че Ндиайе пречи на вратаря, а той е в положение на засада. Това решение изнерви публиката на "Хил Дикинсън Стейдиъм".

Тотнъм продължи да създава проблеми на съперника от статични положения, а в 35-ата минута великолепен удар на Бентакур от воле мина много близо до гредата. Две великолепни намеси на Ван де Вен в защита спряха атаки на Евертън. В добавеното време на първата част бранителят се изяви и пред другата врата. Това отново се случи след ъглов удар и след удар с глава на Ван де Вен.

#thfc Away record



Man City 0-2 Spurs ✅

West Ham 0-3 Spurs ✅

Brighton 2-2 Spurs

Leeds 1-2 Spurs ✅

Everton 0-3 Spurs ✅ pic.twitter.com/5NSyxdsFMS — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) October 26, 2025

Евертън започна активно второто полувреме и Ндиайе получи добра възможност, но стреля покрай вратата. Лондончани играеха предпазливо и това можеше да им изиграе лоша шега. На вратата си обаче имаха Викарио, който изигра блестящ мач през седмицата в Шампионската лига и днес отново бе на ниво. Италианецът се справи отлично след задна ножица на Бето в 54-ата минута.

Под сипещия се в Ливърпул дъжд домакините не успяваха да преодолеят защитата на съперника, а Пикфорд трябваше да се намесва след силен удар на резервата Ричарлисон, който излезе сам срещу него. Пред другата врата Викарио направи ново спасяване. Тотнъм сложи край на малкото останали надежди на Евертън минута преди края на редовното време. Третият гол в мача отново бе след удар с глава. След центриране на Поро Ричарлисон отклони към Сар, който се разписа.

