В Ливърпул на 100% продължават да вярват на Арне Слот

Ръководството на Ливърпул продължава да има пълно доверие в мениджъра на отбора Арне Слот. Нидерландецът преживява първия си кризисен момент, откакто наследи Юрген Клоп, след като шампионите записаха четири поредни загуби. В последните дни пък се появиха и някои спекулации, че бъдещето на Слот на “Анфийлд” дори вече не изглежда толкова сигурно. Фабрицио Романо обаче твърди, че в момента няма никаква опасност за специалиста и ръководството продължава да има пълно доверие на нидерландеца и способността му да превъзмогне трудния период.

„Това е труден момент за Ливърпул, наистина труден. Четири поредни загуби във Висшата лига не са очакваният старт на сезона, особено след фантастичния и вълнуващ трансферен прозорец, който Ливърпул имаше миналото лято. Появиха се толкова много въпроси за Ливърпул и ситуацията на Арне Слот. Това, което искам да кажа, че вътре в клуба - ръководството и всички останали, истински вярват на Арне Слот.

Те са 100% убедени, че той е най-добрият мениджър, който да се справи с тази ситуация. Очевидно е, че сезонът започна слабо, но Ливърпул е убеден, че всичко ще бъде наред. Ще отнеме известно време, но Ливърпул има пълно доверие на Арне Слот. Няма проблем и между играчите и мениджъра”, заяви Романо в своя канал.

🗣️ @FabrizioRomano on Arne Slot amid Liverpool's poor run of form:



"Internally, the Liverpool hierarchy, the ownership - all the people at the club really, really trust Arne Slot. They are 100% convinced that Arne Slot is the best manager to handle this situation." pic.twitter.com/kR1xKbTYXw — Empire of the Kop (@empireofthekop) October 28, 2025