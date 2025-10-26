Популярни
  Ливърпул
  Джо Коул коментира кризата в Ливърпул

Джо Коул коментира кризата в Ливърпул

  26 окт 2025
Бившият футболист на Ливърпул от близкото минало Джо Коул коментира ситуацията в клуба след поражението от Брентфорд с 2:3. Това бе четвърто поредно поражение за мърсисайдци, които изпаднаха в безпрецедентна спортно-техническа криза.

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан
“Ливърпул е в трудна позиция в момента по отношение на защитата на титлата си. Всички ги подкрепяхме в началото на сезона. Отборът се подсили, те купиха Флориан Виртц – най-добрият играч на Германия – но сега няма баланс в играта им”, каза Коул.

Сегашното представяне на момчетата от града на Бийтълс е в пълен противовес на случилото се през миналия сезон, когато те станаха шампиони.

Слот: Резултатите винаги са най-важното
“Миналия сезон балансът беше перфектен: никой не можеше да контраатакува успешно срещу тях и нямаше проблеми със статични положения. Сега те трябва да се върнат към доказаната си тактика за няколко седмици”, каза още Коул.

