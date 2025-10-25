Съставите на Брентфорд и Ливърпул, Салах се завръща, но Исак е аут

Ливърпул гостува на Брентфорд в опит да прекъсне лошата серия от три поредни загуби в Премиър лийг и да се изкачи на второ място във временното класиране. Шампионите вече се върнаха на победния път през седмицата след гръмък успех над Айнтрахт в Шампионската лига, като сега ще искат да направят същото и в първенството. Мърсисайдци обаче загубиха пет от последните си осем гостувания във Висшата лига.

Брентфорд пък има само пет победи в последните си 16 домакинства във всички турнири. "Пчеличките" ще се опитат за първи път от май месец да запишат две поредни победи в шампионата.

Арне Слот е направил три промени в сравнение с мача във Франкфурт. Конър Брадли, Милош Керкез и Мохамед Салах се завръщат сред титулярите. Джереми Фримпонг и Александър Исак не са в групата заради контузии. Аут е и Райън Гравенберх, който пропусна и гостуването в Германия.

Behind the scenes at Brentford 👀 pic.twitter.com/NyHaaW24Lo — Liverpool FC (@LFC) October 25, 2025

Мениджърът на домакините Кийт Андрюс е заложил на същия състав, който започна и при победата над Уест Хам в понеделник.

Снимки: Imago