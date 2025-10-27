Популярни
  Sportal.bg
  Ливърпул
  3. Карагър: Ливърпул е в криза, ще има много сериозни въпроси в съблекалнята

Карагър: Ливърпул е в криза, ще има много сериозни въпроси в съблекалнята

  • 27 окт 2025 | 11:41
  • 2744
  • 1

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър заяви, че някогашният му клуб е в „кризисен режим“, след като допусна четири поредни загуби в Премиър лийг, и постави под въпрос физическата мощ на шампионите. Поражението от Брентфорд в събота беше последното в поредица от слаби резултати за отбора на Арне Слот, който има само една победа в последните си шест мача във всички турнири.

В ефира на Sky Sports Карагър, който записа 737 мача за Ливърпул в 17-годишната си кариера, не спести критиките си относно формата на шампионите.

"Да видя шампионите да губят четири поредни мача във Висшата лига след направените през лятото разходи – мисля, че в момента Ливърпул е в криза. Четири поредни загуби биха били катастрофа дори за Брентфорд. За всеки новак в лигата... Просто не можеш да губиш четири пъти поред“, каза той.

"Ще бъдат зададени много сериозни въпроси в съблекалнята, от мениджъра и треньорския щаб, а също и от хората над тях и от самите играчи. Като се погледнат похарчените средства и привлечените играчи, очакванията със сигурност са за много повече.“

След като отборът изпитваше затруднения при дългите тъчове на Брентфорд в събота, Карагър отдаде слабостта на липсата на физическа мощ.

"Ливърпул трябва да обърне внимание на физиката и ръста в отбора си за в бъдеще, защото в момента не мисля, че разполагат с достатъчно от тях“, добави той.

Снимки: Imago

