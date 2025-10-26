Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Резултатите винаги са най-важното

Слот: Резултатите винаги са най-важното

  • 26 окт 2025 | 03:53
  • 267
  • 0

Арне Слот говори след загубата на водения от него Ливърпул с 2:3 от тима на Брентфорд в срещата от 9-ия кръг на английската Премиър лийг.

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

“Това не беше най-добрият ни мач, може би без да се броят 25-30-те минути през първото полувреме. Но тогава вече губехме с 1:0. През този период все още си мислех, че можем да постигнем желания резултат, но ако погледнете останалата част от мача, резултата, как играхме, как Брентфорд игра и се бори за резултата, се съмнявам, че имахме шанс да вземем точки в този мач. Без да се броят последните 5-6 минути”, каза Слот.

Поражението бе четвърто поредно за шампионите в английския елит, с което окончателно затвърдиха добрия старт на кампанията, когато направиха 5 поредни победи.

“Не мисля, че може да се сравняват всички тези загуби. Най-тревожното е, че са четири поред. Резултатите винаги са най-важното. И едва тогава се оценява представянето, което според мен беше най-лошото в тези четири мача. И отново допуснахме от статични положения, а не си вкарахме; трудно е да се спечели в такава ситуация”, каза още Слот.

