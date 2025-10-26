Слот: Резултатите винаги са най-важното

Арне Слот говори след загубата на водения от него Ливърпул с 2:3 от тима на Брентфорд в срещата от 9-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Това не беше най-добрият ни мач, може би без да се броят 25-30-те минути през първото полувреме. Но тогава вече губехме с 1:0. През този период все още си мислех, че можем да постигнем желания резултат, но ако погледнете останалата част от мача, резултата, как играхме, как Брентфорд игра и се бори за резултата, се съмнявам, че имахме шанс да вземем точки в този мач. Без да се броят последните 5-6 минути”, каза Слот.

"If you score two goals in an away game, that should normally for us be enough to win a game of football..."



Поражението бе четвърто поредно за шампионите в английския елит, с което окончателно затвърдиха добрия старт на кампанията, когато направиха 5 поредни победи.

“Не мисля, че може да се сравняват всички тези загуби. Най-тревожното е, че са четири поред. Резултатите винаги са най-важното. И едва тогава се оценява представянето, което според мен беше най-лошото в тези четири мача. И отново допуснахме от статични положения, а не си вкарахме; трудно е да се спечели в такава ситуация”, каза още Слот.