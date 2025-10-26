Робъртсън: Когато си в Ливърпул, хората изискват резултати

Капитанът на Ливърпул Анди Робъртсън призна, че тимът в момента е далече от най-доброто си състояние, след като пропадането им продължи с поражение от Брентфорд с 2:3 във Висшата бига в събота вечер. Поражението в Западен Лондон беше четвърто за тях през този сезон.

"Трябва да работим по-усърдно, толкова е просто! На тренировките, в мачовете, да се възстановяваме по-качествено. Когато си в този футболен клуб, хората изискват резултати. Феновете пътуват насам-натам. Те харчат много пари, за да дойдат и да ни подкрепят“, каза Анди Робъртсън пред клубната телевизия LTV.

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

"Когато дойдат трудните моменти, просто трябва да се влагаме повече – по-усърдно на тренировките, по-усърдно на мачовете. Да се влагаме повече, да тичаме малко повече и да се грижим за себе си. Това е, което трябва да направим - защото резултатите не бяха достатъчно добри през последните пет, шест мача и ние сме единствените, които могат да измъкнат тима от това състояние", казва още шотландският национал.

Головете на Данго Уатара и Кевин Шаде дадоха на Брентфорд преднина от 2:0, преди Милош Керкез да върне едно попадение в добавеното време на първото полувреме. Бившият нападател на Лудогорец (Разград) Игор Тиаго след това реализира спорна дузпа, отсъдена след като ВАР намери удар на Върджил ван Дайк срещу Уатара в наказателното поле. А първият гол на Мохамед Салах след седем мача без точен шут в мрежата дойде твърде късно, за да предотврати нова загуба.

Слот: Резултатите винаги са най-важното

В сряда предстои нов мач – с Кристъл Палас за Купата на Лигата. Палас се превръщат в нещо като "черна котка“ аз Ливърпул, тъй като именно те дадоха началото на кризата на тима, в която се намират.

“Чака ни сряда, няма почивка! Няма време за прегрупиране, имаме мачове, мачове, мачове. Понякога може да е добре, че толкова бързо идват и можем да продължим“, завърши Робъртсън.

Следвай ни:

Снимки: Imago