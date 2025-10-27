Популярни
Гари Невил посочи кой играч е големият проблем на Ливърпул

  • 27 окт 2025 | 14:34
  • 2938
  • 2
Представянето на левия бек Милош Керкез е един от най-големите проблеми на Ливърпул от началото на този сезон. Това твърди легендарният бранител на Манчестър Юнайтед Гари Невил, който смята, че Арне Слот трябва да извади унгареца от стартовия си състав.

“Мисля, че Ливърпул можеше да спечели доста от мачовете, които загуби, ако беше използвал възможностите си. По-рано през сезона имах чувството, че бековете не се справят добре. Същото важеше на моменти и за Конате, но Ван Дайк ги държеше заедно, а Алисон беше на вратата и така имаше двама играчи от световна класа, на които се крепеше защитата. Вирусът обаче се разпространява.

Според мен левият бек вече се превръща в проблем. Керкез вкара гол в последния мач, но гледайки го, мисля, че трябва да бъде изваден от състава. Притеснява ме и десният бек. Джереми Фримпонг не е типичен десен бек. Конър Брадли получава шанс и аз го подкрепям, защото мисля, че има голям талант, но е трудно, когато отборът ти допуска голове и напрежението е голямо.

Чудя се дали е време Арне Слот да опрости нещата. Ако той продължи да играе с Керкез и Брадли и те продължават да играят толкова открито, отборът ще продължава с тези резултати и всички, които гледаме, да се чудим дали ще спечелят, или ще загубят”, заяви Невил в своя подкаст.

