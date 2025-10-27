Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Родри поднови тренировки

Родри поднови тренировки

  • 27 окт 2025 | 22:26
  • 240
  • 0
Родри поднови тренировки

Халфът на Манчестър Сити Родри се завърна към тренировки с отбора. Испанският национал е извън терените поради контузия на връзките на коляното, която получи при победата на “гражданите” с 1:0 над Брентфорд. Завръщането му към тренировките е значителен импулс за отбора на Пеп Гуардиола преди гостуването в средата на седмицата срещу Суонзи за “Карабао Къп”.

Родри е в английския клуб от 2019 година, като се присъедини към тима от Атлетико Мадрид. През този сезон носителят на “Златната топка” има 7 участия във всички турнири за Манчестър Сити (шест от които като титуляр)  без отбелязан гол.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Точката с жълт картон при загуба на Херманщат

Точката с жълт картон при загуба на Херманщат

  • 27 окт 2025 | 21:05
  • 933
  • 0
Нуно Мендеш: Удоволствие е да играя за ПСЖ

Нуно Мендеш: Удоволствие е да играя за ПСЖ

  • 27 окт 2025 | 20:24
  • 817
  • 0
Риека нанесе трета поредна загуба на Осиек, българите не играха

Риека нанесе трета поредна загуба на Осиек, българите не играха

  • 27 окт 2025 | 20:00
  • 1492
  • 1
Малик Фофана ще трябва да оперира глезена си, ще отсъства няколко месеца

Малик Фофана ще трябва да оперира глезена си, ще отсъства няколко месеца

  • 27 окт 2025 | 19:42
  • 1335
  • 0
Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

  • 27 окт 2025 | 19:09
  • 2425
  • 0
Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

  • 27 окт 2025 | 18:45
  • 4581
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 118500
  • 407
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 27410
  • 20
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 35290
  • 13
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 11909
  • 3
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 36515
  • 16
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 10695
  • 0