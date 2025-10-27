Родри поднови тренировки

Халфът на Манчестър Сити Родри се завърна към тренировки с отбора. Испанският национал е извън терените поради контузия на връзките на коляното, която получи при победата на “гражданите” с 1:0 над Брентфорд. Завръщането му към тренировките е значителен импулс за отбора на Пеп Гуардиола преди гостуването в средата на седмицата срещу Суонзи за “Карабао Къп”.

Родри е в английския клуб от 2019 година, като се присъедини към тима от Атлетико Мадрид. През този сезон носителят на “Златната топка” има 7 участия във всички турнири за Манчестър Сити (шест от които като титуляр) без отбелязан гол.