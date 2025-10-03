Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Ще видим истинския Родри на Световното и през следващия сезон

Гуардиола: Ще видим истинския Родри на Световното и през следващия сезон

  • 3 окт 2025 | 16:10
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола изрази мнението, че след дългото отсъствие заради контузия Родри през този сезон ще връща постепенно ритъма си на игра и може да се очаква да бъде в познатата форма чак за Световното първенство през следващата година.

"Родри тренира и изглежда добре. Казах му, че не става въпрос за шест, седем или осем месеца. На Световното първенство ще видим най-добрия Родри. През следващия сезон - също. Този сезон опира до това как ще се справи стъпка по стъпка. Но това е нормално. След като си се възстановявал една година, ритъмът ти се променя, всичко се променя. Въпрос на време е. Ако е здрав и работи както трябва, ще се завърне към най-добрата си форма".

Испанецът е доволен от факта, че Манчестър Сити е в серия от шест поредни мача без загуба преди предстоящата пауза за националните отбори. Предишното прекъсване за световните квалификации дойде след две поредни поражения.

“Най-щастливото чувство е да виждам как се подобрихме. Обичам това чувство. Както и усещането, че можем да се справим по-добре. Отново създаваме темпо, ритъм. Всичко е по-плавно и последователно. Но можем да се справим и по-добре".

Сити гостува в неделя на Брентфорд, който в миналия кръг победи с 3:1 Манчестър Юнайтед.

“При Андрюс отборът играе почти по същия начин като при Томас Франк. Справят се наистина добре. Трудно е да се гостува там, но ние очакваме с нетърпение последния мач преди паузата за националните отбори и ще направим каквото трябва".

