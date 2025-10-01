Родри не е готов да играе по три мача седмично

Популярни
  • 1 окт 2025 | 10:50
  • 1376
  • 0

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри не е готов да играе три мача седмично, тъй като продължава да се възстановява, заяви мениджърът Пеп Гуардиола преди мача от основната фаза на Шампионската лига срещу Монако.

Носителят на “Златната топка” за миналата година се завърна в игра през май, след като прекара осем месеца извън терените поради скъсана предна кръстна връзка, но след това получи контузия в слабините по време на Световното клубно първенство през юли. Испанският национал започна като титуляр само четири мача този сезон и не беше включен в състава при победата на Манчестър Сити с 5:1 над Бърнли в събота.

"В деня преди мача с Бърнли той не се чувстваше много добре, но сега е по-добре, така че ще видим. Различно е от Световното клубно първенство. Според мен в момента той не е в състояние да играе по три мача седмично на най-високо ниво. Усещам, че в момента той не е готов, защото му е нужно време", заяви Гуардиола на своята пресконференция.

Снимки: Gettyimages

