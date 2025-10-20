Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Родри пропуска мачовете с Виляреал и Астън Вила

Родри пропуска мачовете с Виляреал и Астън Вила

  • 20 окт 2025 | 13:31
  • 88
  • 0
Родри пропуска мачовете с Виляреал и Астън Вила

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри ще пропусне предстоящите през тази седмица мачове с Виляреал и Астън Вила, тъй като все още не е възстановен от травмата в бедрото, която го мъчи в последните седмици. Това разкри мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола.

29-годишният Родри, който пропусна почти целия минал сезон заради тежка травма в коляното, получи настоящия проблем в мача с Брентфорд на 5 октомври. Той не игра за Испания в световните квалификации с Грузия и България, както и в мача на Сити с Евертън през изминалия уикенд.

"Не мисля, че Родри ще бъде готов за мачовете с Виляреал и Астън Вила. Контузията му не изисква дълготрайно отсъствие, но става дума за мускулен проблем и ние трябва да бъдем внимателни", каза Гуардиола пред британските медии.

Манчестър Сити взе четири точки от първите си два мача в Шампионската лига. Утре "гражданите" гостуват на Виляреал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Невил: Страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека видим същото и срещу Брайтън

Невил: Страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека видим същото и срещу Брайтън

  • 20 окт 2025 | 09:54
  • 3326
  • 0
Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

  • 20 окт 2025 | 09:21
  • 6581
  • 2
Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

  • 20 окт 2025 | 09:05
  • 8742
  • 1
Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

  • 20 окт 2025 | 08:04
  • 2518
  • 7
Мароко е световен шампион за младежи до 20 години!

Мароко е световен шампион за младежи до 20 години!

  • 20 окт 2025 | 06:25
  • 13205
  • 4
Алонсо: Трябваше да запретнем ръкави

Алонсо: Трябваше да запретнем ръкави

  • 20 окт 2025 | 05:52
  • 2478
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 6090
  • 1
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 3424
  • 0
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 15219
  • 43
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 6536
  • 0
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 4355
  • 1
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 3245
  • 1