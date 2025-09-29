Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Родри се оплаква от болка в същото коляно, на което претърпя операция

Родри се оплаква от болка в същото коляно, на което претърпя операция

  • 29 сеп 2025 | 14:15
  • 1471
  • 1
Родри се оплаква от болка в същото коляно, на което претърпя операция

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри се оплаква от болка в същото коляно, на което претърпя операция заради скъсана предна кръстна връзка миналия сезон, което поставя под въпрос участието му при гостуването на Монако в Шампионската лига. Миналогодишният носител на "Златната топка" пропусна победата на Сити с 5:1 над Бърнли във Висшата лига в събота, след като почувства болка след тренировката в петък.

"Той каза: "Не мога да играя, имам силни болки в коляното, не мога да играя", каза мениджърът на Сити Пеп Гуардиола след мача с Бърнли. "Отговорих му, че ако не може, не може. Друг ще играе", добави той.

Родри отсъстваше осем месеца миналия сезон заради тежката травма на дясното коляно. Гуардиола потвърди, че същото коляно в момента му създава проблеми.

Халфът изигра три мача в рамките на осем дни в средата на този месец, през които Гуардиола каза, че испанският халф не се е чувствал комфортно нито в мачовете, нито в тренировките.

Отсъствието на Родри през по-голямата част от миналия сезон беше ключово за спада на Сити и загубата на титлата във Висшата лига.

Сити се отправя към Монако тази седмица, след като спечели първия си мач от първата фаза на Шампионската лига - с 2:0 у дома срещу Наполи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 505
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 799
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 976
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 552
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 689
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 868
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17855
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26077
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20414
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18901
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28314
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13262
  • 16