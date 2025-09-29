Родри се оплаква от болка в същото коляно, на което претърпя операция

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри се оплаква от болка в същото коляно, на което претърпя операция заради скъсана предна кръстна връзка миналия сезон, което поставя под въпрос участието му при гостуването на Монако в Шампионската лига. Миналогодишният носител на "Златната топка" пропусна победата на Сити с 5:1 над Бърнли във Висшата лига в събота, след като почувства болка след тренировката в петък.

"Той каза: "Не мога да играя, имам силни болки в коляното, не мога да играя", каза мениджърът на Сити Пеп Гуардиола след мача с Бърнли. "Отговорих му, че ако не може, не може. Друг ще играе", добави той.

Родри отсъстваше осем месеца миналия сезон заради тежката травма на дясното коляно. Гуардиола потвърди, че същото коляно в момента му създава проблеми.

Халфът изигра три мача в рамките на осем дни в средата на този месец, през които Гуардиола каза, че испанският халф не се е чувствал комфортно нито в мачовете, нито в тренировките.

Отсъствието на Родри през по-голямата част от миналия сезон беше ключово за спада на Сити и загубата на титлата във Висшата лига.

Сити се отправя към Монако тази седмица, след като спечели първия си мач от първата фаза на Шампионската лига - с 2:0 у дома срещу Наполи.

Снимки: Imago