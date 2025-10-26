Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Хамилтън: Напълно заслужен успех за Ферари

Хамилтън: Напълно заслужен успех за Ферари

  • 26 окт 2025 | 02:47
  • 248
  • 2
Хамилтън: Напълно заслужен успех за Ферари

За първи път този сезон Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха заедно в топ 3 в квалификация и 7-кратният световен шампион отбеляза това в Мексико Сити.

„За първи път и двамата се заедно в топ 3 в квалификацията тази година и това е напълно заслужен успех за Ферари.

Норис: Последната ми обиколка беше приятна изненада
Норис: Последната ми обиколка беше приятна изненада

„Работим с всички сили. Не може да се каже, че на този етап все още развиваме колата, но успяхме да вземем повече от автомобила и като цяло екипът работи по-добре.

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

„Третата позиция е идеална за това трасе, така че се надявам на максимално възможното в състезанието. Състезателното ни темпо не е толкова лошо, но е трудно да се прогнозира, но ще се опитаме да направим добро състезание.“

Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица
Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages

