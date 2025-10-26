Норис: Последната ми обиколка беше приятна изненада

Пилотът на Макларън Ландо Норис спечели квалификацията за Гран При на Мексико Сити и направи много важна крачка към това да настигне на върха на класирането във Формула 1 съотборника си Оскар Пиастри, който остана едва 8-и.

„Щастлив съм, че отново съм на полпозишън – заяви след финала Ландо. – Мина доста време от последния ми пол, така че чувството е хубаво.

„Последната ми обиколка беше една от тези, в които не знаеш какво точно се е случило. Смятах, че е прилично добра, но когато видях времето останах приятно изненадан.

„През целия уикенд се представям добре, особено днес. Бях малко нервен заради представянето на Ферари в края, но успях да се справя, когато това беше важно и съм много щастлив. Напоследък не спя добре и може би това е ключът към успеха.

„Имах добри състезания в Мексико в миналото и ще концентрирам върху това, което мога да контролирам. Това е всичко, което мога да направя в състезанието.“

Снимки: Gettyimages