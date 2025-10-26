Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис спечели своя пети полпозишъна за сезон 2025 във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Мексико Сити.

Донякъде изненадващо най-сериозните опоненти на британеца в борбата за първата позиция на старта бяха пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън. Леклер беше начело след първите обиколки в Q3 с време от 1:15.991 и аванс от 0.179 секунди пред Норис.

В своя решителен летящ тур обаче пилотът на Макларън постигна 1:15.586, което се оказа непосилно за Леклер, който подобри своя резултат, но завърши на 0.262 зад Норис. Трети на старта ще застане Хамилтън, който направи своята най-добра квалификация откакто премина във Ферари в началото на годината, изоставайки с 0.352 от Норис.

Седемкратният шампион ще раздели втората редица със своя бивш съотборник Джордж Ръсел, а зад тях от третия ред ще потеглят Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели. Седми в квалификацията се класира миналогодишният победител в Мексико Карлос Сайнц, който обаче ще стартира 12-ти заради наказанието, което му беше наложено след удара с Антонели в Гран При на САЩ миналата седмица.

Така от седмото място ще потегли лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри, който ще има за компания на четвъртата редица Исак Хаджар. Най-бавен в Q3 беше пилотът на Хаас Оливър Беарман, който ще потегли девети след наказанието на Сайнц.

Само 0.012 не достигнаха на Юки Цунода за участие в решителните 12 минути, което остави японския пилот на 11-то място в квалификацията. Заедно с него елиминирани в края на Q2 бяха Естебан Окон, Нико Хюлкенберг, Фернандо Алонсо и Лиам Лоусън, който допусна грешки в първите си две летящи обиколки и реално завъртя само един тур в сесията, в който той беше с близо секунда по-бавен от Алонсо.

Лидерът в шампионата Пиастри трябваше да се бори със зъби и нокти за участието си в Q3, тъй като преди финалния си летящ тур в Q2 австралиецът беше извън десетката и го грозеше доста задна стартова позиция. Все пак той оцеля под това напрежение и се класира за финалните 12 минути на квалификацията, давайки седмото време в Q2.

В края на Q1 цялата колона беше събрана в само 0.937, а петимата губещи пилоти бяха Габриел Бортолето, Алекс Албон, Пиер Гасли, Ланс Строл и Франко Колапинто, които заеха последните пет позиции и приключиха участието си в квалификацията. В спора за последното място в Q2 Бортолето завърши на 0.121 зад Антонели, който трябва да трепери до последно, за да разбере дали ще продължи във вторите 15 минути на битката за полпозишъна.

Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за днес от 22:00 часа българско зимно часово време и ще може де бъде проследено на живо на Sportal.bg.

