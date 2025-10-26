Популярни
Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица

  • 26 окт 2025 | 02:41
  • 218
  • 2
Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица

Шарл Леклер се пребори за второто място на старта в Гран При на Мексико Сити, като най-сериозният му съперник се оказа неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън.

„Тази квалификация беше много, много трудна, защото тук сцеплението е много ниско, така че колата се пързаля много – обясни Леклер. – Много е трудно да направиш всичко както трябва в една бърза обиколка.

„Но съм доволен от работата, която сме свършили. Не мисля, че можеше да постигнем нещо повече, въпреки че в квалификацията винаги можеш да си малко по-бърз, но съм доволен от днешното ни представяне.

„Ще означава много за нас, ако успеем да спечелим. Ще направя всичко възможно, за да взема първото място в първия завой и след това ще видим какво е възможно.“

Снимки: Gettyimages

