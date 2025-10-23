Популярни
  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 411
  • 0
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер - Апоел срещу финалиста от миналия сезон

Вторият в класирането на Евролигата след първите 5 срещи Апоел Тел Авив излиза тази вечер срещу финалиста от миналия сезон Монако в един от най-интригуващите двубои от шестия кръг на турнира. Апоел посреща тима от Княжеството в зала "Арена София", като двубоят започва в 21:05 часа.

Воденият от Димитрис Итудис тим е един от двата тима с 4 победи и 1 загуба от началото на сезона в Евролигата. В миналия кръг израелският тим излъга с 89:88 като гост друг силно представящ се от началото на сезона отбора - Париж.

Мегазвезди идват в България за третия мач на Апоел в "Арена София"
Мегазвезди идват в България за третия мач на Апоел в "Арена София"

Монако, който загуби финала на Евролигата от Фенербахче през сезон 2024/25, днес, е трети в класирането с 3 победи и 2 поражения, като в последния кръг надигра у дома Валенсия с 90:84.

Итудис отново не може да разчита на трайно контузените Бруно Кабокло и Ям Мадар. Колегата на Итудис - Василис Спанулис, пък ще трябва да се оправя днес без центъра Йоан Макунду, който също е аут онт двубоя поради травма.

