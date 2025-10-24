Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg и неочаквани папараци

Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg и неочаквани папараци

  • 24 окт 2025 | 01:09
  • 292
  • 0

Една от големите звезди на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт говори пред камерата на Sportal.bg веднага след успеха на неговия тим с 85-77 над Монако от шестия кръг на Евролигата. Разговаряхме с американския баскетболист пред съблекалнята на израелския гранд, от където неочаквано се появиха неговите съотборници Крис Джоунс и Колин Малкълм, а Джоунс влезе и в неочакван роля - на папарак-оператор. Какво точно се случи, можете да видите в нашето видео!

- Първо, искам да Ви честитя победата и да Ви попитам как се чувствате, когато виждате това?
- Страхотно е. Пет на една победи — това е добре за отбора. Чувстваме се невероятно, но знаем, че имаме още много работа. Добър старт, но имаме още много работа.

- Какъв е коментарът Ви за мача?
- Мисля, че играхме добре. Отпуснахме се малко в третата част и допуснахме да се върнат в мача. В крайна сметка показахме, че можем да се преборим, и важното бе, че взехме победата. Това бе и целта.

- Следващият мач е срещу един много силен отбор — този на Партизан. Вашите очаквания за двубоя?
- Треньорът ще ни покаже плана за мача. Те са много силен отбор, но ако останем фокусирани, ще успеем да се справим.  

Снимки: Sportal.bg

