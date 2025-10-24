Популярни
Уникални кадри от радостта на феновете и баскетболистите на Апоел след успеха над Монако

  • 24 окт 2025 | 00:57
  • 199
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив записа петата си победа в Евролигата, надделявайки с 85-77 над Монако в мач от шестия кръг от "турнира на богатите", изиграл се тази вечер в "Арена София".

По трибуните в спортното съоръжение отново имаше сериозна подкрепа за израелския гранд, а след успеха Колин Малкълм веднага избяга при запалянковците, за да празнува с тях. Последваха го и останалите играчи на Димитрис Итудис, а камерата на Sportal.bg отново бе на правилното място, за да улови всички моменти, които можете да видите в нашето видео!

Снимки: Sportal.bg

