Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Това е само началото! Невероятно е!

Отборът на Апоел Тел Авив победи с 85-77 Монако в мач от шестия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер в "Арена София", а след срещата екипът на Sportal.bg получи ексклузивен достъп до зоната на отбора, където поговорихме с баскетболиста на израелския гранд Ишмаил Уейнрайт.

- Имам въпрос. Как се чувстваш, когато видиш това? (б.р. показваме му класирането в Евролигата, където Апоел е на първа позиция)

- Невероятно е! Просто невероятно! Това е само началото! Хубаво е, че натрупахме 5-6 победи и искаме да продължим да побеждаваме. Имаше много неща, които можехме да направим по-добре. Това е само началото. Трябва да продължим по същия начин.

- Какъв е коментарът ти за двубоя?

- Беше трудно. Ние бяхме аутсайдерите в мача. Всеки мач е труден и не можем да си позволим отпускане. Отбелязаха 30 точки в третата четвърт и взеха аванс. Ние трябваше да се стегнем, да покажем ответна реакция и да покажем психика.

- Следващият двубой е срещу силен отбор, като Партизан. Твоите очаквания за мача?

- Жестока битка ни чака. Знаем как играе Партизан, но те се подсилиха с някои нови играчи. Определено ни чака битка.

- Какво искаш да кажеш на феновете на Апоел?

- Да продължават да ни подкрепят. Ние сме Апоел, благодаря ви!



- Какво ще кажеш на българската публика?

- Да продължават да идват в залата, благодаря за подкрепата. Това означава много за нас. Благодаря ви от цялото си сърце! Това е моят отбор, благодаря.