  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Василис Спанулис: Пропуснахме много отворени стрелби, поздравявам Апоел

  • 24 окт 2025 | 00:58
  • 134
  • 0

Старши треньорът на Монако Василис Спанулис заяви след поражението със 77:85 от Апоел Тел Авив в "Арена София" в мач от Евролигата, че тимът му е пропуснал много отворени стрелби в срещата и това се е оказало решаващо за крайния резултат. Гръцкият специалист не бе доволен и от това, че играчите му са играли меко в отбрана в началото.

"Започнахме лошо в защита, но след това нещата се подобриха. Момчетата започнаха да се борят повече. Защитата значително се подобри. Последната част натиснахме в атака. Получихме много трудни точки.

Създадохме много отворени стрелби, но не успяхме да ги реализираме. Поздравявам Апоел, ние продължаваме напред", сподели след края на двубоя в родната столица Спанулис.

